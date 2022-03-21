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Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Столичная пенсионерка заплатила 300 тысяч рублей за несуществующие неполадки в вентиляции. Об этом в понедельник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в ее квартиру пришли четверо мужчин и предложили проверить систему вентиляции, а если понадобится, то еще починить неисправности. После проверки и проведенных работ ремонтники выставили 82-летней женщине счет в размере восьми тысяч рублей, попросив оплатить через переносной кассовый терминал.

— После того, как оплата прошла, мужчины покинули помещение, а через некоторое время потерпевшей на телефон пришло СМС-оповещение о списании с ее счета 300 тысяч рублей, — заявил Васенин.

Вскоре полицейские задержали двоих подозреваемых — жителей Московской области 30 и 35 лет — на Рязанском проспекте. Они сознались, что на самом деле не являлись сотрудниками организации, обслуживающей население.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые находятся под стражей.

В пятницу, 18 марта, две женщины украли у девушки три телефона и 90 тысяч рублей на севере Москвы.