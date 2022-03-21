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В России за сутки выявили 28 709 случаев коронавируса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 28 709 случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние 24 часа в России выявили 28 709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 409 пациентов, 2187 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

В России за сутки выявили 28 709 случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели после перенесенной инфекции 61 938 граждан, говорится в сообщении на портале.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составил 51,7 процента. Уточняется, что вакцинацию первым компонентом в общей сложности прошли 88 704 788 россиян. Обоими компонентами привились 84 914 186 граждан. Неделю назад уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составлял 53,6 процента.

21 марта врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России. Он призвал россиян не радоваться отмене масочного режима и большинства ограничений, так как вирус еще присутствует в человеческой популяции.

Он обратил внимание на то, что уровень смертности от коронавируса по-прежнему остается довольно высоким. Кроме того, многие ученые опасаются новой вспышки коронавируса из-за новой мутации «омикрон»-штамма.

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