Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи за сутки вылечили 1098 пациентов от COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 1098 пациентов от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 1098 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 21 марта.

Таким образом, за весь период пандемии ковида в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни 2 534 143 пациента.

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 771 новый случай заражения COVID-19. Госпитализировали в медицинские учреждения 146 человек, 136 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Столичные врачи за сутки вылечили 1098 пациентов от COVID-19 Фото: оперштаб Москвы

За сутки скончались 29 человек, говорится в сообщении оперштаба.

Ранее врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России. Он призвал россиян не радоваться отмене масочного режима и большинства ограничений, так как вирус еще присутствует в человеческой популяции. Он обратил внимание на то, что уровень смертности от коронавируса по-прежнему остается довольно высоким. Кроме того, многие ученые опасаются новой вспышки коронавируса из-за новой мутации «омикрон»-штамма.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация коронавируса к новой волне пандемии.

Читайте также:
Москва Коронавирус число заболевших
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте