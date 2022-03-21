Столичные врачи за сутки вылечили 1098 пациентов от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 1098 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 21 марта.

Таким образом, за весь период пандемии ковида в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни 2 534 143 пациента.

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 771 новый случай заражения COVID-19. Госпитализировали в медицинские учреждения 146 человек, 136 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фото: оперштаб Москвы

За сутки скончались 29 человек, говорится в сообщении оперштаба.

Ранее врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России. Он призвал россиян не радоваться отмене масочного режима и большинства ограничений, так как вирус еще присутствует в человеческой популяции. Он обратил внимание на то, что уровень смертности от коронавируса по-прежнему остается довольно высоким. Кроме того, многие ученые опасаются новой вспышки коронавируса из-за новой мутации «омикрон»-штамма.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация коронавируса к новой волне пандемии.