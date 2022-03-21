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Названы продукты, которые помогают быстрее уснуть

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы продукты, которые помогают быстрее уснуть
Фото: Pexels

Диетолог Роб Хобсон рассказал о продуктах питания, которые помогают быстрее уснуть.

Как пояснил эксперт, хорошему сну способствуют продукты, содержащие в своем составе аминокислоту триптофан. К ним относятся свинина, говядина, ягнятина, жирная рыба (лосось и тунец), соя, бобовые, яйца, бананы, орехи. Блюда, приготовленные из этих продуктов, помогают лучше уснуть.

При этом эксперт пояснил, что одного триптофана мало, необходима пища с углеводами: рис, картофель. Такие продукты повышают уровень инсулина, который способствует всасыванию триптофана, передает «МИР 24».

— Этот гормон снижает уровень других аминокислот, занимающих клетки, которые транспортируют в мозг разные вещества, — пояснил Хобсон.

До этого ученые выяснили, что кокосовое масло может помочь уменьшить жир на животе, так же известный как висцеральный жир. Он связан с повышенными рисками для здоровья, такими как болезни сердца и диабет второго типа. Исследование установило, что у участников, принимавших две столовые ложки кокосового масла в день, значительно снижался висцеральный жир.

Источник: mir24.tv

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