Метеоролог сообщил о похолодании в столице к концу недели

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В конце теплой недели Москву и область накроет волна полярного холода. Осадки, метель и порывистый ветер будут сохраняться на протяжении пяти дней. Такой прогноз озвучил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— На стыке марта и апреля, думаю, с 27-го числа, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Волна будет сопровождаться осадками, гололедом, порывистым ветром, метелью. Температурный режим может рухнуть ночью до минус пяти, — сообщил он в комментарии «360».

Дневные температуры составят от нуля до плюс одного градуса. Такая погода будет наблюдаться в течение пяти дней, затем снова наступит потепление.

Тишковец предостерег автомобилистов от ранней замены зимней резины на летнюю. Эксперт предположил, что к этому водителей может подтолкнуть теплая неделя, которая будет предшествовать холодным дням. В настоящее время в Москве столбики термометров поднялись до плюс 12 градусов.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в начале наступившей рабочей недели москвичей ждет сухая солнечная погода с температурой воздуха плюс 7–12 градусов.