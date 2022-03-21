Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Метеоролог сообщил о похолодании в столице к концу недели

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Метеоролог сообщил о похолодании в столице к концу недели
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В конце теплой недели Москву и область накроет волна полярного холода. Осадки, метель и порывистый ветер будут сохраняться на протяжении пяти дней. Такой прогноз озвучил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— На стыке марта и апреля, думаю, с 27-го числа, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Волна будет сопровождаться осадками, гололедом, порывистым ветром, метелью. Температурный режим может рухнуть ночью до минус пяти, — сообщил он в комментарии «360».

Дневные температуры составят от нуля до плюс одного градуса. Такая погода будет наблюдаться в течение пяти дней, затем снова наступит потепление.

Тишковец предостерег автомобилистов от ранней замены зимней резины на летнюю. Эксперт предположил, что к этому водителей может подтолкнуть теплая неделя, которая будет предшествовать холодным дням. В настоящее время в Москве столбики термометров поднялись до плюс 12 градусов.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в начале наступившей рабочей недели москвичей ждет сухая солнечная погода с температурой воздуха плюс 7–12 градусов.

Читайте также:
Метеорологи Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте