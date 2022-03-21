Астролог рассказала, как нужно питаться различным знакам зодиака в период стресса

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Астролог Екатерина Максимова дала советы по питанию разным знакам зодиака в период стрессовых ситуаций.

Рыбам и Стрельцам для стимуляции мозговой активности и выхода из депрессии необходимо питать планету Меркурий, который соответствует растительному белку. Нужно добавить в рацион горох и бобы, всевозможные крупы.

Водолеям и Весам необходимо укреплять Солнце, чтобы уметь выразить свое я. Дневное светило покровительствует всем ярко-желтым овощам и фруктам. Также стоит готовить блюда из тыквы и кукурузы.

Козерогам нужно уметь высвобождать эмоции. Для этого необходимо подружиться со своей Луной. Для этого нужно увеличить в рационе количество морепродуктов.

Скорпионам и Девам важно прорабатывать Венеру. Умеренное употребление сладостей пойдет на пользу, успокоит, избавит от агрессии.

Львам и Овнам надо укреплять Сатурн, который отвечает за дисциплину и структуру. Для этого нужны холодные продукты (например, мороженое).

Ракам и Тельцам очень важно подпитывать слабый Марс, для этого нужно увеличить потребление мясных продуктов.

Близнецам рекомендуется поддерживать свой Юпитер. Это самая кроветворная планета. Она соответствует всем продуктам, которые хорошо влияют на кровеносную систему, — свекла, красное вино, клюква, передает argumenti.ru.

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