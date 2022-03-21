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Москвичам рассказали о центрах обучения специалистов для городского хозяйства

Георгий Соланович

Город
Москвичам рассказали о центрах обучения специалистов для городского хозяйства
Фото: Городское хозяйство Москвы

Тысячи людей самых разных профессий стараются сделать жизнь москвичей комфортной и безопасной — это слесари, газосварщики, электрики, агрономы и даже водолазы. Специалисты постоянно совершенствуются и повышают свою квалификацию — для этого были созданы специальные центры. В понедельник, 21 марта, на официальном сайте мэра Москвы рассказали о таких организациях.

Московская объединенная энергетическая компания (ПАО «МОЭК») открыла собственный учебный центр в 2015 году. На данный момент там доступно более восьмидесяти программ обучения инженерным, техническим и рабочим специальностям. Более того, в центре получают дополнительное образование уже состоявшиеся специалисты.

— Наш центр организует обязательное обучение всех сотрудников. Компания эксплуатирует опасные производственные объекты, поэтому сотрудники готовятся к аттестациям, обучаются рабочим профессиям и проходят курсы целевого назначения, которые позволяют эксплуатировать сложное оборудование, — пояснила глава учебного центра ПАО «МОЭК» Мария Тютенкова.

Свой учебный центр есть у компании «Мосгаз». В нем могут пройти обучение или повысить квалификацию и опытные сотрудники, и начинающие специалисты. Среди востребованных профессий монтажник наружных трубопроводов, слесарь газорегуляторных пунктов и электрогазосварщик-врезчик. Электрогазосварщик шестого разряда управления врезок и присоединений Игорь Логвинец отметил, что в центре Мосгаза работников обучают опытные преподаватели и только в полевых условиях.

Цветы, которые украшают столицу, выращивают в теплицах ГБУ «Озеленение». Здесь проводят все необходимые мероприятия по уходу за ними, чтобы, попав на городские клумбы, растения чувствовали себя комфортно, не болели и радовали своим ярким цветением.

В ГБУ «Озеленение» нет своего учебного центра — студенты или выпускники университетов сразу попадают в рабочий процесс, что помогает им понять, что и как нужно делать, а также влиться в профессиональный коллектив. Более того, специалисты ГБУ посещают выставки, семинары, конференции по цветоводству, делятся опытом и приобретают новые знания. Сотрудник «Озеленение» Юлия Руденко призналась, что обучение ремеслу на практике намного интереснее и эффективнее.

В 2018 году водолазная служба появилась у Мосводоканала. Учебного центра еще нет, поэтому сотрудники повышают квалификацию в спецшколах. Специалист водолазной службы центра технической диагностики АО «Мосводоканал» Сергей Филатов уточнил, что много граждан становятся водолазами после службы в армии или работы в МЧС и уже с профессиональными навыками — квалификацией не ниже пятого разряда, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фотографии столичных коммунальщиков украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ. Фотопроект посвящен Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.

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