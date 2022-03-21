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В Петербурге выросли расходы на строительство новых станций метрополитена

Ирина Игнатенко

Общество
В Петербурге выросли расходы на строительство новых станций метрополитена
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Санкции могут оказать влияние на строительство петербургской подземки: замечен рост на необходимые для строительства материалы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Метрострой Северной столицы».

При этом эксперты отмечают, что рост цен некритичный, а все необходимые работы будут выполнены в срок.

— Мы действительно обновили закупки из-за роста цен, но это некритичная, абсолютно рабочая ситуация. Компания проводит множество аукционов, постоянно появляются новые, — отметили представители организации в комментарии «Невским новостям».

В компании добавили, что ведется закупка отечественных материалов: песка и бетона.

Ввод трех станций в Санкт-Петербурге, который запланирован в 2024 году, хотят осуществить вовремя.

19 марта стало известно, что готовность пролета эстакады через Курское направление МЖД оценивается в 25 процентов. По состоянию на 19 марта специалисты надвинули над путями 128 метров металлических конструкций будущей дороги, которая сможет соединить между собой Грайвороновскую и Шоссейную улицы.

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