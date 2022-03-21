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В Роскачестве рассказали, какими презервативами лучше закупаться

Георгий Соланович

Общество
В Роскачестве рассказали, какими презервативами лучше закупаться
Фото: Pixabay

Продажи презервативов на маркетплейсах с 1 по 14 марта выросли на 170 процентов по отношению к первой половиной марта 2021 года. В этом ключе в понедельник, 21 марта, специалисты Роскачества рассказали о лучших и худших брендах изделий.

— На первом месте рейтинга презервативы Hasico, произведенные ООО «Кит». <...> Изделия прочные, недеформированные, без повреждений. В их составе не выявлено превышения по содержанию формальдегида, тяжелых металлов и других опасных веществ, — говорится в документе.

Второе место занимают изделия отечественной фирмы Torex. Они также достаточно прочные, не имеют изъянов и вредных веществ. Также специалисты Роскачества рекомендуют использовать и импортные бренды — изделия от компаний Okamoto и in Time.

На российском рынке есть и некачественные презервативы — эксперты ни в коем случае не рекомендуют использовать российские изделия «Гладиатор», китайские «Гороскоп любви» и «Страсть», «Гусарские» и Contex Classic из Таиланда, уточняется на сайте Роскачества.

Продажи презервативов в аптеках России выросли в период с 28 февраля по 6 марта на 32 процента в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В общей сложности за неделю удалось продать 540,7 тысячи упаковок презервативов. Россияне закупились на 184,1 миллиона рублей. Аналитики уточняют, что с начала 2022 года аптеки продали четыре миллиона упаковок данного товара на сумму 1,3 миллиарда рублей.

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