Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

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Теплая и солнечная погода в столичном регионе продержится до конца рабочей недели. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно его прогнозу, в выходные может выпасть мокрый снег или пойти дождь. Специалист также рассказал, что дневная температура в течение рабочей недели будет достигать 8–12 градусов тепла.

При этом Вильфанд отметил, что ночью стоит ожидать похолодания от нуля до минус пяти градусов. По его словам, к субботе резко понизится давление — примерно на 15 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

— Небо будет преимущественно малооблачным. Мы перевалили через день весеннего равноденствия, и солнечные лучи уже обретают энергию... По расчетам, в субботу уже начнется понижение температуры. Ночью она будет отрицательной — от минус 3 до минус 5 градусов. Дневные температуры понизятся на три–четыре градуса и будут на уровне плюс 4–5 градусов, — рассказал Вильфанд.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о приходе полярного холода в Москву в конце этой недели. Осадки, метель и порывистый ветер будут сохраняться на протяжении пяти дней.