Военного атташе России вызвали в Минобороны Великобритании

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Атташе посольства России в Лондоне по вопросам обороны полковник Максим Еловик был вызван в Минобороны Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 марта.

Еловик, как уточняется, был вызван во второй раз из-за ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований представитель Кремля назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.