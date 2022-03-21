Около 7,5 тысячи школьников присоединятся к «Историческому путешествию в Музее Победы»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы объявили о начале второго этапа образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы». Он состоится 22 марта. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказали в пресс-службе музея.

В мероприятии будут участвовать около 300 кадетских классов — это почти 7500 московских школьников. Этап пройдет в очном формате в кинозале «Конев».

— Учащиеся разных школ Москвы познакомятся друг с другом во время конкурса «Приветствие». Капитаны команд сразятся в интеллектуальном марафоне «Конкурс капитанов». На суд жюри каждая команда представит литературно-музыкальную композицию «Письма военного лихолетья». Жюри будет оценивать артистичность, содержательность, культуру поведения на сцене, а также художественное оформление письма, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 27 марта в Музее Победы состоится большая тематическая программа во Всемирный день театра. Посетить данное мероприятие можно будет абсолютно бесплатно.

Около четырех тысяч московских школьников приняли участие в проекте Музея Победы «Учебный день в Музее Победы». Эта программа стартовала в сентябре 2021 года.