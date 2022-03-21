Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 7,5 тысячи школьников присоединятся к «Историческому путешествию в Музее Победы»

Араз Салехов

Город
Около 7,5 тысячи школьников присоединятся к «Историческому путешествию в Музее Победы»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы объявили о начале второго этапа образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы». Он состоится 22 марта. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказали в пресс-службе музея.

В мероприятии будут участвовать около 300 кадетских классов — это почти 7500 московских школьников. Этап пройдет в очном формате в кинозале «Конев».

— Учащиеся разных школ Москвы познакомятся друг с другом во время конкурса «Приветствие». Капитаны команд сразятся в интеллектуальном марафоне «Конкурс капитанов». На суд жюри каждая команда представит литературно-музыкальную композицию «Письма военного лихолетья». Жюри будет оценивать артистичность, содержательность, культуру поведения на сцене, а также художественное оформление письма, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 27 марта в Музее Победы состоится большая тематическая программа во Всемирный день театра. Посетить данное мероприятие можно будет абсолютно бесплатно.

Около четырех тысяч московских школьников приняли участие в проекте Музея Победы «Учебный день в Музее Победы». Эта программа стартовала в сентябре 2021 года.

Читайте также:
Москва Музеи Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте