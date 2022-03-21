Астролог рассказала, как представители разных знаков зодиака относятся к деньгам

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Астролог Анна Зорина рассказала, представители каких знаков зодиака пускают деньги на ветер, а кто из них привык экономить.

Овны никогда не надеются на чью-либо финансовую поддержку и, как правило, зарабатывают умственным трудом. Уверенность в себе дает им возможность легко подниматься по карьерной лестнице. Овны постоянно повышают свой уровень профессионализма. Деньги для них символизируют свободу.

Тельцы стараются обеспечить себя финансово. По своей натуре они целеустремленные личности. Астрологи считают Тельцов «денежным знаком», так как при любых обстоятельствах они найдут способ заработать.

Близнецы проявляют неоднозначное отношение к деньгам. Они могут совершать необдуманные траты, а могут экономить и вкладывать финансы в семью.

Раки обладают навыками, которые помогают им зарабатывать деньги. Однако они предпочитают экономить и не дают никому в долг.

Львы могут производить ложное впечатление о своем отношении к деньгам. На публике они любят хвастаться своими дорогими покупками. Однако на самом деле представители этого знака экономят на всем.

Девы стараются бережно относиться к своим накоплениям. Они трудолюбивы, хотя достаточно редко занимают руководящие должности. Девы никогда не откажут в финансовой помощи родным и близким.

Весы предпочитают тратить деньги сразу. Они никогда не рассказывают о своем заработке, однако обладают качествами, которые высоко ценит начальство.

Скорпионы занимаются финансовыми вложениями и всегда уверены в своих силах и амбициях. Они привыкли рисковать, так как знают, что при любых обстоятельствах останутся в плюсе.

Стрельцам важен стабильный доход, так как они должны быть уверены в завтрашнем дне. Их профессиональное мастерство помогает добиться высоких результатов в работе. Все полученные деньги они вкладывают в семью.

Козероги совершают только обдуманные покупки. Они экономичны и привыкли полагаться на себя и свою деятельность.

Водолеи творчески подходят к трате денег. Например, они могут покупать подарки близким и родным без повода. У представителей этого знака нет стремления заработать как можно больше денег.

Рыбы трудолюбивы и всегда идут к своей цели. Вместе с тем они скромны и не нуждаются в материальном богатстве, передает Пятый канал.

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