ЦБ ограничит эквайринговые комиссии для продавцов социально значимых товаров

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Уровень эквайринговых комиссий для компаний, продающих социально значимые товары или оказывающих такие услуги, будет временно ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ в понедельник, 21 марта.

— Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане в свою очередь продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты, — говорится в сообщении.

Данная мера будет действовать с 18 апреля по 31 августа. Размер новой комиссии составит один процент.

Эквайринговые комиссии в настоящее время находятся на уровне 1,2–2,2 процента. Данный показатель зависит от типа карты или вида деятельности предприятия, отмечается на сайте ЦБ.

21 марта в ЦБ сообщили, что обязательные резервные требования будут установлены с 1 апреля для банков в России. Нормативы обязательных резервов и коэффициенты усреднения обязательных резервов будут применяться начиная с расчета размера обязательных резервов за апрель 2022 года. Уровень корректировочного коэффициента оставлен в размере 0,2 пункта.