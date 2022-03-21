Собянин рассказал о планах по развитию медицинской инфраструктуры в Москве

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города о планах по развитию медицинской инфраструктуры столицы. Пост об этом глава города опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он сообщил, что среди крупных проектов можно выделить возведение лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра имени Логинова. Здесь будут оказывать высокотехнологичную помощь и лечить самые сложные случаи онкологических заболеваний, говорится в сообщении.

— Продолжаем развитие медицинской инфраструктуры. В ближайшие годы планируем построить больше 1 миллиона квадратных метров объектов здравоохранения, — рассказал Собянин.

Ранее мэр объявил о запуске программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности в ближайшие дни. Данные меры поддержки позволят помочь предприятиям указанных отраслей.

Также 21 марта Собянин посетил Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Он напомнил, что московская пищевая промышленность — одна из самых крупных в России.