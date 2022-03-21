ДНР перехватила две украинские ракеты «Точка-У» над Макеевкой

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Средства противовоздушной обороны ДНР перехватили две ракеты «Точка-У» над Макеевкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского штаба территориальной обороны в понедельник, 21 марта.

— Обломки украинских ракет рассыпались над поселком Пролетарский и за микрорайоном Зеленый в Макеевке, — приводит сообщение РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

21 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России эффективно применяют крылатые ракеты в операции на Украине. Данными ракетами, заверил он, наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре, а не по гражданским объектам.