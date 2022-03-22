Компании Nestle и Unilever предупредили о росте цен до 45 процентов

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Британская компания Unilever и корпорация из Швейцарии Nestle сообщили об увеличении цен на свою продукцию с 1 апреля. Повышение стоимости будет составлять от 10 до 45 процентов, следует из документов от производителей.

Так, цена на кофе и кофейные напитки Nescafe поднимется до 40 процентов, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30 процентов, какао и напитков Nesquik — от 20 до 25 процентов, детского питания (Nestogen, Nan Optipro, Gerber) до 20—30 процентов.

Также с 1 апреля подорожает пищевая и косметическая продукция, бытовая химия и мороженое, сообщила компания Unilever. Цены повысятся в диапазоне от 10 до 45 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы производителей.

Отмечается, что рост цен обусловлен изменением ситуации на рынке, логистическими сложностями и повышением стоимости продукции, сырья и упаковки. Также на подорожание повлияло ослабление рубля до исторических минимумов.

Экономист Сергей Суверов предупредил о подорожании хлеба и соусов. Он отметил, что возможно уменьшение объемов упаковки, в таком случае цена подниматься вверх не станет.

Недавно «Вечерняя Москва» выяснила, хватит ли России запасов и что будет с ценами на эти продукты. Так, например, в России производится необходимое количество сахара: два предыдущих года были достаточно урожайными по сахарной свекле. Минсельхоз даже рекомендовал сократить посевные площади.