Зеленский назвал условие для обсуждения с Россией темы Крыма и Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Крым и Донбасс — это тяжелая история для всех, данный вопрос следует решать только после получения страной гарантий безопасности.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности являются первоочередной темой для компромиссов между Россией и Украиной.

— Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал — гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого, — сообщил украинский лидер в понедельник, 21 марта, в интервью телеканалу «Суспiльне».

Он отметил, что Украине необходимо «успокоиться» с вопросом вступления в НАТО, куда страну пока брать не готовы. Зеленский сказал, что есть страны-члены альянса, которые хотят быть гарантами безопасности Украины, но не могут гарантировать ей 100-процентное членство в организации. Он считает такое положение компромиссным вариантом для всех, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, по ДНР, ЛНР и Крыму решались на референдуме.

21 марта на Украине раскрыли подробности нового раунда переговоров с Россией. Они продолжались полтора часа.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.