Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский назвал условие для обсуждения с Россией темы Крыма и Донбасса

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский назвал условие для обсуждения с Россией темы Крыма и Донбасса
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Крым и Донбасс — это тяжелая история для всех, данный вопрос следует решать только после получения страной гарантий безопасности.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности являются первоочередной темой для компромиссов между Россией и Украиной.

— Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал — гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого, — сообщил украинский лидер в понедельник, 21 марта, в интервью телеканалу «Суспiльне».

Он отметил, что Украине необходимо «успокоиться» с вопросом вступления в НАТО, куда страну пока брать не готовы. Зеленский сказал, что есть страны-члены альянса, которые хотят быть гарантами безопасности Украины, но не могут гарантировать ей 100-процентное членство в организации. Он считает такое положение компромиссным вариантом для всех, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, по ДНР, ЛНР и Крыму решались на референдуме.

21 марта на Украине раскрыли подробности нового раунда переговоров с Россией. Они продолжались полтора часа.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Читайте также:
Крым Россия Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте