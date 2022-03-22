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Япония выразила протест из-за прекращения РФ переговоров по мирному договору

Юлия Курганова

Политика
Япония выразила протест из-за прекращения РФ переговоров по мирному договору
Фото: depositphotos

В посольстве Японии в Москве заявили, что решение России приостановить переговоры о заключении мирного договора считают «прискорбным и неприемлемым».

— Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым, — сказали в понедельник, 21 марта, Интерфаксу в посольстве.

Также приостановка со стороны Москвы работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах «является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей», отметили в дипмиссии.

Там добавили, что японские власти считают неприемлемой специальную военную операцию РФ на Украине и «выражают категорический протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону», передает агентство.

21 марта МИД России объявил об отказе от переговоров с Японией по мирному договору. Ответственность за ущерб отношениям лежит на Японии, подчеркнули в министерстве. Страна сделала выбор в пользу курса против РФ.

18 марта МИД Японии ввел санкции против официального представителя МИД России Марии Захаровой и «Рособоронэкспорта». Новые санкции затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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