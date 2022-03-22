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Экономист объяснила, кому повысят пенсию с 1 апреля

Юлия Курганова

Общество
Экономист объяснила, кому повысят пенсию с 1 апреля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 8,6 процента, это коснется четырех миллионов человек. Об этом сообщила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Также социальные пенсии получают дети-инвалиды. Участникам ВОВ выдают и страховую пенсию, и пенсию по гособеспечению. Также две пенсии положены и инвалидам по военной травме, рассказала эксперт.

Она напомнила, что индексация соцпенсий проходит каждый год 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год, передает агентство «Прайм».

19 марта Минтруд анонсировал индексацию социальных пенсий в России. Для реализации изменений из бюджета до конца года направят 33,7 миллиарда рублей.

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