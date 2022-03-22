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Число центров московского долголетия до конца марта увеличится до 26

Анастасия Колоскова

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Число центров московского долголетия до конца марта увеличится до 26
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В настоящее время в столице работает 21 центр московского долголетия, еще пять откроются до конца марта, а к окончанию года их число увеличится до 71. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы понимаем, что один из принципов активного долголетия — это не только предоставление соцуслуги людям старшего поколения, но и вовлечение их самих в организацию процесса. Центры московского долголетия — это площадка для реализации своих возможностей, — отметила она.

По словам Раковой, в центрах люди старшего поколения находят друзей, становятся лидерами различных клубов и могут создать свой проект. Она отметила, что до конца текущего месяца откроется еще пять центров. В конце июня их число увеличится вдвое. Заммэра добавила, что до конца 2022 года число центров московского долголетия увеличится до 71. Она подчеркнула, что со временем сеть охватит всю Москву, и каждый столичный пенсионер сможет в любое время без предварительной записи прийти в расположенный недалеко от дома центр, пишет официальный сайт мэра Москвы.

С 22 по 24 марта в столице пройдет более ста уникальных мероприятий для горожан старшего возраста в рамках ярмарки клубов центров московского долголетия.

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