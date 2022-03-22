Эксперт рассказал, что нужно сделать на дачном участке в марте

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалист по уходу за деревьями Виктор Ковалышкин рассказал, что нужно сделать в марте на садовом участке в первую очередь.

По словам специалиста, больше всего во внимании садоводов с приходом весны нуждаются хвойные деревья.

— Первое — нужно обтрясти все хвойные деревья, если они не были связаны. Это важно потому, что, когда садится снег, он заламывает ветки хвойников, особенно сосен. Они уходят вниз и ломаются. То же самое нужно делать с рододендронами, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Также он отметил, что конец марта — отличное время для профилактической обрезки плодовых деревьев. Эта процедура делает дерево продуваемым, открывает центр для солнца. Дерево меньше болеет, формирует меньше плодов и цветов. Кроме того, эта процедура определяет долговечность дерева, формирует правильную структуру.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной, как подготовить свой участок к посадке ранних культур и какие семена лучше выбирать. По словам специалиста, именно март является горячей порой посева овощных культур.