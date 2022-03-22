В Минобороны заявили о потере Киевом 10 населенных пунктов

Фото: Минобороны РФ

Украина потеряла контроль над 10 населенными пунктами. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что ВС РФ взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, продвинулись вперед на шесть километров и на данный момент ведут бои с 128-й штурмовой бригадой ВСУ. Более того, солдаты ДНР захватили четыре населенных пункта (Трудовской, Шахта Челюскинцев, Славное и Марьинка), а народная милиция ЛНР заняла Новоалександровку, Степное, Калиново, Попасное и Богуславское, передает Интерфакс.

Министерство обороны обнародовало новые сведения о героизме и воинском мастерстве наших солдат и офицеров, которые продолжают спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. «Вечерняя Москва» продолжает серию публикаций, в которых рассказывает о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине.

21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что ВС России использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время нанесения удара по топливной базе в Николаевской области Украины.

В этот же день Конашенков отметил, что Вооруженные силы России эффективно применяют крылатые ракеты в рамках операции на Украине. Данными ракетами, заверил он, наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре, а не по гражданским объектам. Тогда же корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о важных событиях спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.