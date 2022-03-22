«Невозможно остановить»: Байден отметил неуязвимость гиперзвуковой ракеты РФ

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Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил президент США Джо Байден.

— У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить, — передает слова американского лидера РИА Новости.

21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что ВС России использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время нанесения удара по топливной базе в Николаевской области Украины.

Позже в Пентагоне заявили, что не понимают, зачем Вооруженные силы РФ использовали гиперзвуковое оружие на Украине. При этом отмечается, что руководство Штатов не может независимо подтвердить или опровергнуть факт использования такого оружия, однако считает его возможным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.