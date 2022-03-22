Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах единого читательского билета

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Свыше полутора миллиона жителей Московской области пользуются единым электронным читательским билетом. Этот билет предоставляет ряд возможностей на портале «Библиотеки Подмосковья», сообщает РИАМО.

Как рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, получить такой читательский билет могут все желающие. Для этого необходимо лишь обратиться в любую центральную библиотеку.

С помощью электронного читательского билета читатели могут дистанционно обращаться в библиотеки, бронировать книги, которые хотели бы взять, создавать тематические подборки, вести историю чтения.

По словам Каклюгиной, с помощью единой системы можно провести подробный анализ читательского спроса, востребованности услуг и событий. Полученные сведения помогают пополнять фонды и программу мероприятий с учетом интересов читателей, улучшать и создавать удобный сервис для посетителей библиотек, внедрять изменения в методы библиотечного дела.

До этого сообщалось, что москвичи оформили свыше 10 тысяч единых читательских билетов за первые два месяца текущего года. Электронный документ принимают в каждой библиотеке столицы, посетителю достаточно показать штрихкод с номером ЕЧБ.