В МИД РФ объяснили, почему спецоперация на Украине была неизбежна

Фото: МИД РФ

Российские соотечественники в Донбассе на протяжении долгого времени подвергались издевательствам, и у Москвы не оставалось выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что граждане России на Юго-Востоке Украины восемь лет страдали, и Москве ничего не оставалось делать, передает ТАСС.

Министерство обороны РФ обнародовало новые сведения о героизме и воинском мастерстве наших солдат и офицеров, которые продолжают спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. «Вечерняя Москва» продолжает серию публикаций, в которых рассказывает о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.