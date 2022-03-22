В Минтрансе заявили, что из-за санкций Россия потеряла 78 самолетов из 1367

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Россия из-за санкций Запада потеряла 78 самолетов из 1367, почти 800 суден уже перевели в отечественный авиационный реестр. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

— Перевели (в российский реестр — прим. «ВМ») почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании. <…> Потеряли 78 машин, — заявил он.

Савельев также пояснил, что 78 «потерянных» машин арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся на родину, передает ТАСС.

Минторг США 18 марта объявил о запрете полетов для 100 самолетов, 33 из которых принадлежат «Аэрофлоту». Под ограничения попало и воздушное судно бизнесмена Романа Абрамовича. Обслуживание данных самолетов без специального разрешения может грозить тюремным заключением и штрафом.

16 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них. По его словам, западные компании принятыми мерами стремятся оказать «краткосрочное психологическое давление».

По оценкам эксперта, минимальная цена лизинговых самолетов, которые находятся в России, составляет 70 миллиардов долларов. Он отметил, что запчастей, которые есть на российских складах, достаточно, чтобы обеспечить полеты на несколько месяцев. После этого, по убеждению Гусарова, антироссийские санкции могут смягчиться.