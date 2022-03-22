Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минтрансе заявили, что из-за санкций Россия потеряла 78 самолетов из 1367

Георгий Соланович

Общество
В Минтрансе заявили, что из-за санкций Россия потеряла 78 самолетов из 1367
Фото: Unsplash

Россия из-за санкций Запада потеряла 78 самолетов из 1367, почти 800 суден уже перевели в отечественный авиационный реестр. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

— Перевели (в российский реестр — прим. «ВМ») почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании. <…> Потеряли 78 машин, — заявил он.

Савельев также пояснил, что 78 «потерянных» машин арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся на родину, передает ТАСС.

Минторг США 18 марта объявил о запрете полетов для 100 самолетов, 33 из которых принадлежат «Аэрофлоту». Под ограничения попало и воздушное судно бизнесмена Романа Абрамовича. Обслуживание данных самолетов без специального разрешения может грозить тюремным заключением и штрафом.

16 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них. По его словам, западные компании принятыми мерами стремятся оказать «краткосрочное психологическое давление».

По оценкам эксперта, минимальная цена лизинговых самолетов, которые находятся в России, составляет 70 миллиардов долларов. Он отметил, что запчастей, которые есть на российских складах, достаточно, чтобы обеспечить полеты на несколько месяцев. После этого, по убеждению Гусарова, антироссийские санкции могут смягчиться.

Читайте также:
Санкции Россия Авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте