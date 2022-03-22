Психолог дал советы, как сохранить отношения на расстоянии

Расставание

О том, как сохранить отношения на расстоянии, рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Он отметил, что в настоящее время существует видеосвязь и есть возможность видеться в онлайн-формате. Наличие совместных ритуалов также очень сильно укрепляет отношения — те же регулярные переписки и звонки, какие-то совместные вещи, которые пара придумывает лично для себя.

По словам психолога, необходимо научиться доверять партнеру и не «накручивать» себя, что он может обмануть вас

— Партнер может обмануть, даже если у вас отношения и не на расстоянии. Надо понимать, что ревность и недоверие — это в первую очередь страх. Обычно это страх остаться одному или страх ощущения собственной ненужности, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он также добавил, что отношения на расстоянии возможны, но это должен быть ограниченный период времени. Сохранить такие отношения на всю жизнь довольно сложно.

Ранее психолог Юлия Никас назвала пять признаков, которые помогут определить, есть ли смысл партнерам продолжать отношения или лучше расстаться.