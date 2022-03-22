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Эксперт оценил развитие мебельной отрасли в России

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт оценил развитие мебельной отрасли в России
Фото: Pexels / Maksim Goncharenok

Как изменятся цены и смогут ли отечественные производители закрыть потребности рынка, рассказал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.

Он отметил, что цены на мебель буду расти, так как производители закупают сырье по новым ценам, которые выросли из-за изменения курса доллара.

— Ситуация не поменялась для тех, кто заказал продукцию до конца февраля и получает ее в марте-апреле, так как под эти заказы все комплектующие материалы закуплены заранее, — пояснил эксперт в комментарии «МИР 24».

Несмотря на то, что доля импорта в отрасли была существенной, никакой катастрофы с уходом европейских производителей не произойдет, считает Шестаков. Отечественные производители смогут нарастить объемы и легко заместят продукцию ушедших компаний и по объему, и по качеству. Эксперт подчеркнул, что отечественная продукция ничем не уступает импортным аналогам.

До этого жители Подмосковья предложили замену западным брендам. В социальных сетях они перечислили альтернативные товары.

Источник: mir24.tv

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