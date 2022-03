Фото: Unsplash

В народном месяцеслове 23 марта получило название Василисы — вешней воды указательницы. Считалось, что с этого дня начинаются мартовские грозы, а зима уже окончательно отступает.

По народным поверьям, чтобы вместе с вешними водами не утекла удача из дому, следует быть осторожным с напитками в эту дату. Если даже по случайности разлили жидкость на пол или на стол, нужно быстро налить в чашу новый напиток, а разлитый вытереть старым платьем, которое после следовало сжечь в печи или костре.

В этот день стараются изо всех сил защитить свой дом от талой воды, которая, по давним предсказаниям, подступает во двор того, кто нагрешил. Если вода проникла в дом, то стоит покаяться в церкви о своих греховных деяниях и попытаться их исправить добрыми делами.

Приметы погоды

Гроза в этот день — к урожайному году, а если вернулись с юга журавли, то весной будет тепло. Если прилетели ласточки, то через две недели начнется разлив рек.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как не потерять удачу 23 марта

Праздники

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.

Каждый год этот день посвящается какой-либо теме, проводятся соответствующие пропагандистские мероприятия. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Наш будущий климат», «Погода, климат, вода и устойчивое развитие», «Предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий», «Полярная метеорология: понимание глобальных воздействий», а также «Наблюдения за нашей планетой для лучшего будущего».

Ежегодно 23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня Российская гидрометслужба, являясь членом Всемирной метеорологической организации, также занимается вопросами погоды, климата и воды, участвует во всех программах и мероприятиях данного движения.

Также Росгидромет обеспечивает выполнение обязательств России в рамках международных договоров, в том числе Конвенции ВМО, Рамочной конвенции ООН об изменении климата и протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике. Главная же цель деятельности Росгидромета — улучшение точности прогнозов и предупреждений, улучшение качества гидрометеорологического обслуживания, снижение угрозы жизни населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений.

События

Считается, что именно 23 марта 1839 года впервые появилось выражение «O.K.» — сегодня весьма популярное «окей». По некоторым сведениям в бостонской газете Morning Post, это выражение появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «all korrect».

Но нью-йоркские демократы считают, что породили слово «ok» именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК — сокращенно от Old Kinderhook — местечко, в котором родился тогдашний президент США Мартин Ван Бюрен). И уже через месяц, как бы подкрепляя эту версию, в нью-йоркской газете это сокращение появилось в его нынешнем значении: «Не считаете ли вы, что все О.К.?».

Русский инженер Павел Яблочков 23 марта 1876 года, 146 лет назад, открыл так называемую электрическую свечу, служившую источником света. Это изобретение он сделал еще в России, в московской лаборатории, созданной на собственные средства.

Вскоре Яблочков оказался в Париже, где и завершил разработку конструкции электрической свечи. Электрическая свеча стала первым электрическим источником света.

В этот день родились: советский летчик Анатолий Ляпидевский и японский режиссер Акира Куросава. Помимо этого, день рождения отмечает российский фигурист Максим Маринин.

Именины отмечают: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел.