Мишустин объявил о создании новых мер поддержки в условиях санкций

Фото: Правительство РФ

Правительство создало новые меры поддержки экономики в санкционных условиях. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 22 марта.

— За неделю сформирован еще один пакет предложений. Он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента, — сказал председатель правительства.

Так, предлагается донастроить программу стимулирования разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Кабмин планирует вдвое увеличить перечень регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков.

Данная возможность в настоящее время есть лишь у десяти субъектов федерации. Таким образом, больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса, приводит слова Мишустина РИА Новости.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомил ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».