Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в Россию

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Властям необходимо обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во вторник, 22 марта.

— Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию лиц, — сказал чиновник.

Для недопущения роста преступности важна скоординированная работа министерств, ведомств и правоохранителей, приводит слова Медведева РИА Новости.

12 марта правительство России утвердило постановление о распределении граждан, вынужденно покинувших Украину, ЛНР и ДНР, по регионам страны. Согласно документу, наибольшее число людей примут в Воронежской области (7000), Краснодарском крае (5330), Крыму (4788), Ростовской области (4725), Белгородской и Курской областях (4547 и 3000).

Жители Украины и Донбасса смогут найти приют в 83 регионах страны. Исключением станут города федерального значения — Москва, Петербург и Севастополь. В постановлении уточнили, что если число граждан, прибывших в российский субъект, превысит установленную для региона численность, то людей эвакуируют в другие субъекты, где остались свободные места.