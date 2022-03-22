Эксперт оценил роль психосоматики при развитии заболеваний

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Натуропат Владимир Поздняков рассказал, как психосоматика влияет на развитие различных заболеваний.

По его мнению, все без исключения заболевания являются психосоматическими.

— Все, о чем мы думаем, превращается в намерение. Если мы чего-то опасаемся, обязательно это получим. К примеру, если боитесь заболеть гриппом, вы заболеете, — отметил он в комментарии argumenti.ru.

Он также посоветовал уезжать из больших городов, так как экологическая обстановка в них отрицательно сказывается на здоровье. Особенно страдают нервная и сосудистая системы.

Владимир Поздняков добавил, что в настоящее время выросло число людей, увлекающихся здоровым образом жизни, а это правильная тенденция.

До этого специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала о поддержании внутреннего баланса. Она пояснила: чтобы уметь управлять своими эмоциями, прежде важно осознать и принять их существование в себе. Порой человек, желая быть «хорошим», стремится отрицать в себе злость или зависть, гнев или раздражение.