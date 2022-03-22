Тридцать проектов поборются в финале Архитектурной премии Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В 2022 году на главную московскую награду в области архитектуры и градостроительства будут претендовать проекты в пяти номинациях. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что из 125 поданных заявок в финал прошли 30 проектов. В 2022 году в отдельную категорию вынесли высотные объекты, что связано со значительным объемом редевелопмента бывших промзон и формированием новых городских центров в районах т. н. «Большого Сити», Фили, Марьиной Рощи, Дмитровского, Волоколамского шоссе.

— Премия не просто отмечает наиболее выдающиеся проекты, но, что самое важное — поддерживает конкретных архитекторов, кто своим трудом, талантом и энергией работает для города. Прозрачный и демократичный вход на конкурс дает шанс побороться за награду любым архитектурным компаниям, в том числе и молодым. Чем больше людей внесут свой позитивный вклад в развитие города, тем лучше, поэтому наша первоочередная задача — поощрять профессионалов, кто очевидно этого заслуживает, — рассказал Кузнецов.

Столичный архитектор 21 марта рассказал об облицовке клинкерной плиткой контрастных цветов двух восьмиэтажных домов, которые возведут в рамках программы реновации в Косино-Ухтомском в ВАО. Их общая площадь составит около 8,4 тысячи квадратных метров.

Также стало известно, что программе реновации жилищного фонда столицы исполняется пять лет. В Департаменте строительства сообщили, что с момента старта программы в Москве уже переехали более 48 тысяч человек.