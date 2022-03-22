Эксперт «Магнита» рассказала об эффективности нового проекта московской службы занятости

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Московская служба занятости даст возможность подобрать сотрудников для огромной сети магазинов. Об этом во вторник, 22 марта, заявила региональный руководитель по персоналу розничной сети «Магнит» Елена Мазурова.

По ее словам, в столице магазину ежемесячно необходимо около трех тысяч новых сотрудников. Она добавила, что новый формат взаимодействия предполагает, что центр занятости «Моя работа» выделит сотрудников, которые будут работать только в рамках потребностей сети магазинов «Магнит».

— Очень важно, что на основании наших договоренностей служба занятости нам будем направлять уже верифицированных кандидатов, подходящих под наши требования, соответствующих нашему профилю, чьи ожидания будут соответствовать нашему предложению на рынке труда, — цитирует Мазурову издание Metro.

Ранее стало известно, что в столице стартовала регистрация на участие в «Дне карьеры», который пройдет 15 апреля в рамках студенческой недели «Моспром studweek». В рамках мероприятия студенты столичных вузов смогут пройти собеседования с представителями промышленных предприятий и получить возможность дальнейшей стажировки или трудоустройства.

Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что компании, которые возьмут на работу сотрудников моложе 30 лет, смогут получить государственную поддержку в виде субсидий.