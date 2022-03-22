Собянин выделил гранты на проведение пилотных тестирований инновационных продуктов

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился предоставить технологическим компаниям финансовую поддержку для проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе городской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 22 марта.

— Размер грантов составит до двух миллионов рублей на каждое тестирование. Средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки, — говорится в сообщении.

Грант способны получить любая технологическая компания или стартап, создающие или выпускающие новые технологии, продукты или программное обеспечение. Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры, а оператором выступает городское агентство инноваций.

Прием заявок на гранты откроют в апреле, подать их можно на сайте Московского инновационного кластера. Решение о расширении программы пилотных тестирований инноваций является частью мер по стабилизации городской экономики в условиях санкций.

Более 180 пилотных испытаний прошло в рамках программы за предыдущие два года. Компании смогли привлечь более 650 миллионов рублей инвестиций и заключить контракты на общую сумму около 220 миллионов рублей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.