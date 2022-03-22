Собянин выделил гранты на проведение пилотных тестирований инновационных продуктов
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился предоставить технологическим компаниям финансовую поддержку для проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе городской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 22 марта.
— Размер грантов составит до двух миллионов рублей на каждое тестирование. Средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки, — говорится в сообщении.
Грант способны получить любая технологическая компания или стартап, создающие или выпускающие новые технологии, продукты или программное обеспечение. Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры, а оператором выступает городское агентство инноваций.
Прием заявок на гранты откроют в апреле, подать их можно на сайте Московского инновационного кластера. Решение о расширении программы пилотных тестирований инноваций является частью мер по стабилизации городской экономики в условиях санкций.
Более 180 пилотных испытаний прошло в рамках программы за предыдущие два года. Компании смогли привлечь более 650 миллионов рублей инвестиций и заключить контракты на общую сумму около 220 миллионов рублей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.