В ДНР обвинили Украину в обстреле Донецка и Александровки

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Александровку снарядами 122-миллиметрового калибра. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК во вторник, 22 марта.

— 17:00, населенный пункт Красногоровка (Донецк, поселок шахты «Трудовская»): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. 17:05, населенный пункт Победа, населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, — приводит сообщение представительства РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.