На Украине заподозрили Венгрию в намерениях получить Закарпатье

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Венгрия по своей позиции близка к России и, вероятно, хочет таким образом дешево получить газ. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук во вторник, 22 марта.

— Санкции не поддерживают. Оружия не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки вооружения из других стран, — сказала чиновница.

Вскоре риторика Будапешта, допускает она, станет повторять позицию Москвы. В связи с этим Верещук задалась вопросом, ради чего Венгрия делает это: из-за дешевого газа из России или же украинского Закарпатья.

Маловероятно, что Будапешту, добавила вице-премьер, удастся «перемигиваться» с Москвой. Ему необходимо встать на сторону «цивилизованного мира», приводит слова Верещук РИА Новости.

9 марта политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.

Она ненавидит Украину, ведь в последней живут 200 тысяч венгров, которые подвергаются давлению, объяснил политолог. При этом Журавлев допустил, что Украину могут принять в ЕС на основании решений Еврокомиссии и Европарламента, но тогда это будет неполноценным вступлением. По правилам ЕС, напомнил он, необходимо дотировать вступившую в страну до среднеевропейского уровня жизни, поэтому Киев нужен Брюсселю как «зайцу пятая нога».