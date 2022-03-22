Косметолог рассказала, как избавиться от темных кругов под глазами

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Косметолог-трихолог Людмила Симко-Шульгина перечислила пять основных причин возникновения темных кругов под глазами и рассказала о методах борьбы с ними.

Специалист отмечает, что основной причиной темных кругов является генетическая предрасположенность к концентрации темного пигмента. Решить проблему помогут специальные химические пилинги, лазерные процедуры или аппаратные фотопроцедуры.

— Еще один фактор — тонкая кожа. Таких девушек часто называют «белоснежками». Сквозь кожу просвечиваются сосуды, именно они создают эффект синяков. Чтобы уплотнить кожу, стоит пройти курс процедур биоревитализации или мезотерапии, — поясняет косметолог.

Причиной возникновения нежелательного темного пигмента под глазами может стать также неправильное соблюдение техники смывания макияжа. По словам специалиста, при умывании кожи средствами, не предназначенными для зоны вокруг глаз, разрушается защитная липидная оболочка. Неправильная чистка кожи также может спровоцировать раздражение и сухость.

Во избежание неприятных последствий рекомендуется использовать специальные средства с пометкой «для зоны вокруг глаз».

Курение также может способствовать появлению темных кругов, так как нарушается процесс кислородного обмена в организме, вследствие чего кровь густеет и застаивается. Решить проблему можно, лишь бросив курить.

Пятый фактор — это возрастные изменения. Как сообщает Мedikforum, коллаген и эластин помогут решить проблему пигментных кругов вокруг глаз и замедлить их появление.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Ксения Бочарова рассказала, что синяки под глазами могут быть симптомом опасных заболеваний.