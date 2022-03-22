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Москвичам рассказали об историческом прошлом столичных прудов

Лала Манушакян

Город
Москвичам рассказали об историческом прошлом столичных прудов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Московская область, городской округ Балашиха, Голицынский парк Карта всех событий

Во Всемирный день водных ресурсов москвичам рассказали об историческом прошлом столичных прудов и раскрыли их секреты.

В 1796 году при возведении Голицынской больницы в Якиманке на Ленинском проспекте по поручению князя Дмитрия Голицына особое внимание уделялось территории лечебницы. Согласно завещанию, она должна была походить на дворянскую усадьбу с аллеями, фонтанами и со скульптурами. Однако главным достоянием участка стали декоративные пруды — Большой и Малый — с искусственным островком. Они расположились посреди прогулочных садов.

Голицынский сад позже присоединился к составу парка культуры. А в 1930 году территорию дополнили театральной сценой для 800 зрителей и прозвали ее «островом танцев». В основном там проходили балетные постановки, где выступали артисты Большого и Малого театров.

Как передает официальный сайт мэра Москвы, историю хранят в себе и Андреевские пруды, расположенные на Воробьевых горах. Согласно историческим данным, в середине XVII века были вырыты пруды, которые предназначались для разведения рыбы. Одновременно с началом рыбной деятельности возводили Андреевский монастырь, который популяризировал разведение рыбы в прудах.

В 1930 году из Андреевского пруда в Нескучном саду сделали городок однодневного отдыха. Благоустроили территорию с клумбами и грядками, павильонами и спортивными площадками. Из развлечений проводили физкультурные занятия, оздоровительные процедуры, концерты и творческие кружки.

А Екатерининский (Елизаветинский) пруд в Нескучном саду образовался еще в XVIII веке, в период с 1793 года по 1796 год. В первое время пруд использовали в качестве купальни при Ванном домике, который можно увидеть и по сей день. В здании размещались бани, которые любил посещать император Александр II.

Более века назад «остров уединения» в центре Екатерининского пруда использовался как египетская беседка, где отдыхали дворяне, трапезничая чаем.

Ранее мэр столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о планах по благоустройству 55 знаковых объектов.

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