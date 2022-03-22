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Астролог перечислил имена, носители которых могут стать многодетными отцами

Лала Манушакян

Общество
Астролог перечислил имена, носители которых могут стать многодетными отцами
Фото: Рixabay

Экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова перечислила четыре мужских имени, носители которых планируют стать многодетными отцами.

— Имя — это звуковые вибрации, на которые мы откликаемся. Оно создает некоторое направление, формирует желания и руководит нашими действиями, — пояснила провидица.

Она добавила, что мужчины с короткими и традиционными именами Федор, Петр, Иван и Николай чаще всего имеют большое количество детей. Астролог уверена, что желание мужчины обзавестись семьей не зависит от партнера. Дети могут быть как от одной возлюбленной, так и от разных спутниц, передает слова экстрасенса Пятый канал.

Ранее эзотерик и астролог Артемий Никара составил список мужских имен, обладатели которых имеют большую предрасположенность к адюльтеру, становясь потенциальными изменщиками. Первое место занимает имя Иван, второе — Степан, а следом идет имя Денис.

Также Никара составил топ-3 мужских имен, обладатели которых вряд ли смогут прожить всю жизнь с одной женщиной. В этот список вошли Лев, Петр и Тимофей.

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