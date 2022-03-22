Пожар произошел в квартире в Новой Москве

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

В Новомосковском административном округе (НАО) в городе Московском произошел пожар в жилом здании 1-го микрорайона. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел по адресу 1-й микрорайон, дом 32.

— Открытое горение квартиры на девятом этаже, — отметил собеседник издания.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. При этом какая-либо информация о пострадавших отсутствует.

Ранее стало известно, что в Москве в лаборатории Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН произошел пожар. Из здания пришлось эвакуировать 50 человек.

На территории частного дома в поселении Кленовском в ТиНАО произошел пожар. На место происшествия были отправлены силы пожарно-спасательного гарнизона города.

В автосервисе в Измайловском проезде 19 марта потушили возгорание. Согласно предоставленным данным, при пожаре никто не пострадал.

В пятницу, 18 марта, на Симферопольском шоссе загорелся автомобиль.