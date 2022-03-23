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Около 20 человек устроили драку во дворе жилого дома в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Около 20 человек устроили драку во дворе жилого дома в Новой Москве
Фото: moscow-live
Россия, Москва, поселение Сосенское, Скандинавский бульвар Карта всех событий

Около 20 человек устроили драку во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в Новой Москве, пострадал один человек. Об этом ТАСС во вторник, 22 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ходе потасовки ее участники использовали палки и биты.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и скорая помощь. Заметив автомобили полиции, участники драки разбежались, некоторые попытались скрыться в подъездах домов.

В настоящее время причастные к потасовке устанавливаются, ведется их поиск. Причины произошедшего выясняются, передает агентство.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что информация о конфликте в поселении Сосенское поступила в 21:20.

— Прибывшими на место полицейскими был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением, пострадавший нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление, розыск и задержание лиц, причастных к происшествию.

21 марта компания мужчин напала на молодого человека в центре столицы, сломав в результате ему челюсть. По словам потерпевшего, он находился в кафе. Там между ним и несколькими незнакомцами произошел конфликт, который перерос драку.

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