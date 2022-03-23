Назван топ-5 самых самовлюбленных знаков зодиака

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Астрологи уверены, что степень самовлюбленности человека зависит не только от воспитания и его окружения, но и от знака зодиака. Они составили топ-5 представителей зодиакального круга, которые в себе души не чают.

Львы — слишком самоуверенные личности, которые, ко всему прочему, еще и чопорные всезнайки. С представителями данного знака очень сложно сработаться. Они верят только в то, что их мнение единственно верное, и никогда не идут на компромисс. Ради достижения цели Львы готовы почти на все.

Когда у Скорпионов хорошее настроение, то они вполне приятные личности. Но стоит представителям этого знака разозлиться — они тут же показывают своего внутреннего тирана. Чаще всего их совсем не заботят проблемы окружающих, а мир они воспринимают в черно-белых тонах.

Своенравные Водолеи прислушиваются к мнению окружающих только тогда, когда это в их интересах. В остальных случаях им неважно кто и что думает. Представители этого знака достаточно меркантильны. Им свойственно сразу же исключать из своей жизни тех, кто перестает приносить им пользу.

Девы — одни из самых самовлюбленных представителей знаков зодиака. Они без ума от самих себя. Девы никогда не ищут чьего-то одобрения и часами могут рассказывать окружающим о своей жизни.

Овны не переносят различные раздражители: громкие звуки, резкие запахи и людей со своей точкой зрения. Представители данного знака зодиака способны на помощь окружающим. Но если они предложили кому-то такую услугу, то скорее всего, они нашли в ситуации личную выгоду, сообщает Пятый канал.

Астрологи рассказали, каких черт характера стыдятся представители разных знаков зодиака.