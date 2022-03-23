«Тебя никто не найдет!»: Кадыров предложил Зеленскому политическое убежище в Чечне

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому политическое убежище. Об этом он написал в среду, 23 марта, в своем Telegram-канале.

— Если ты переживаешь за свою жизнь, то я готов обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, чтобы предложить тебе убежище в Чеченской Республике. Не бойся, сохраним твое лицо. А самое главное, тебя никто не найдет! — обратился он к украинскому лидеру.

Также Кадыров посоветовал Зеленскому сотрудничать с Москвой вместо того, чтобы «бросать свою страну и народ», находясь в «убежищах за сотни километров от боевых действий».

Он отметил, что конфликт между РФ и Украиной можно решить мирным путем с помощью встречи двух лидеров, добавив, что Путин предлагает обоюдовыгодные условия.

— Обрати внимание, что наш лидер всегда поддерживает страны, ставшие жертвами грязной политики Запада, и делает их стратегическими союзниками, — добавил глава Чечни.

Также он призвал Зеленского развернуться лицом к России, тогда он сможет войти в историю миротворцем, который спас свой народ.

19 марта глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал националистам, находящимся на территории Украины, сложить оружие, иначе могут последовать карательные меры. По его словам, если националисты не сложат оружие, чеченские военные добровольно «выбьют» его из рук.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.