Россиянина заочно обвинили в США в управлении площадкой для киберпреступников

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Гражданина России Игоря Дехтярчука заочно обвинили в США в управлении торговой площадкой для преступников в кибернетической сфере. Об этом сообщил во вторник, 22 марта, Минюст Соединенных Штатов.

— 23-летнему россиянину в Восточном округе Техаса были предъявлены обвинения в управлении торговой площадкой для преступников в кибернетической сфере, где продавались тысячи украденных логинов, персональные данные и средства обхода аутентификации, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что проживающий в РФ Дехтярчук был администратором появившейся в 2018 году площадки Marketplace A, которая якобы продала свыше 48 тысяч взломанных аккаунтов электронной почты, ежедневно ее посещали около пяти тысяч пользователей.

Если россиянина признают виновным, то ему грозит до 20 лет тюремного заключения, отметили в Минюсте, передает ТАСС.

Россиянина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган задержали в США по подозрению в краже биткоинов на 4,5 миллиарда рублей. Уточняется, что преступление произошло еще в 2016 году. Всего у 34-летнего Лихтенштейна и его 31-летней жены изъяли 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте.