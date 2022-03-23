В Китае назвали применение комплекса «Кинжал» «пощечиной» для НАТО

Фото: Министерство обороны России

Несколько китайских изданий написали, что первое применение российского гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности, оно стало пощечиной для НАТО.

Издание Huanqui отметило, что одним из наибольших преимуществ стала проникающая способность ракеты.

— Склад боеприпасов, который был атакован ракетой «Кинжал» 18 марта, был подземным сооружением, использовавшимся для хранения ядерного оружия в советское время, поэтому крылатые ракеты и обычные бомбы не могли бы его эффективно поразить, — сообщается в статье.

Китайские эксперты пришли к выводу, что «Кинжал» имеет эффективное проникающее воздействие на железобетонные укрепления.

Издание Sina.com написало, что если бы российские ракеты не поразили важные объекты армии Украины, то Киев и НАТО немедленно заявили бы об их низкой эффективности.

— Сейчас западным СМИ нечего сказать, как и альянсу НАТО, который давно ставил под сомнение реальные характеристики «Кинжала». Первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО, — отмечается в материале.

Китайское информационное агентство обратило внимание на то, что «Кинжал» может поразить цель за тысячи километров.

21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что ВС России использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время нанесения удара по топливной базе в Николаевской области Украины.