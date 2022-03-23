Центр «Моя карьера» проведет день вакансий «Работа для всех» 31 марта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

День вакансий «Работа для всех» пройдет в центре занятости «Моя карьера» 31 марта в 15:00. Об этом в среду, 23 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Он (день вакансий — прим. «ВМ») позволяет объединить на одной площадке все заинтересованные стороны: компании, которые нуждаются в персонале, и москвичей, находящихся в поиске работы. А специалисты центра занятости помогут участникам сориентироваться в предложениях, скорректировать или составить резюме и проконсультируют по всем возникающим вопросам, — пояснил начальник отдела взаимодействия с работодателями и образовательными организациями центра «Моя карьера» Алексей Прохоров.

Работу горожанам предложат 20 крупных компаний. Гражданам предложат такие вакансии, как менеджер по маркетингу и работе с партнерами, PR-специалист, администратор, работник ресторана, экономист, преподаватель и повар. После завершения мероприятия москвичи смогут отправить работодателю свои резюме. Для участия в дне вакансий необходима регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

Размер оплаты труда напрямую зависит от уровня подготовки специалиста и востребованности той или иной профессии. Высокие зарплаты сейчас там, где наблюдается кадровый голод. В пятницу, 18 марта, независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала «Вечерней Москве» о самых высокооплачиваемых профессиях в России.