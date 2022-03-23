Шумозащитный экран установили на Перовской улице в Новогирееве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Перовская улица Карта всех событий

Шумозащитное ограждение установили возле жилого комплекса на Перовской улице в столичном районе Новогиреево. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

Протяженность конструкции составила 199 метров, она стала продолжением существующего экрана. Общая длина установки составила 729 метров, а площадь — 4374 квадратных метра.

— В ходе работ установленный ранее экран модернизировали. Его старые шестиметровые панели заменили современными, с улучшенной функцией защиты, — рассказал Антон Акулов.

Он пояснил, что высоту экрана определили после анализа шумового воздействия. Его акустическая эффективность зависит в том числе от рельефа, расстояния до жилых построек и уровня шума.

С учетом всех факторов необходимую высоту конструкций на Перовской улице определили в шесть метров, уточнил заместитель главы департамента.

Специалисты сохранили прежнюю расцветку экрана: панели желтого, зеленого, оранжевого и бирюзового цветов сочетаются с фасадами корпусов близлежащих домов. Жилой комплекс расположен возле железной дороги, из-за чего местные жители неоднократно обращались с просьбой установить конструкцию, чтобы уменьшить шум и снизить количество дорожной пыли и вредных веществ, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого специалисты установили 147-метровый шумозащитный экран на Рижской эстакаде, которая находится на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) с Большой Переяславской улицей.