Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт дал советы, как научить ребенка кататься на велосипеде

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт дал советы, как научить ребенка кататься на велосипеде
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Начинать обучение ребенка катанию на велосипеде можно при помощи беговелов и велосипеда с приставными колесами. Такой совет дал руководитель велоклуба Константин Маркачев.

По словам эксперта, чем младше ребенок, тем быстрее он научиться ездить на велосипеде. При помощи беговелов и велосипедов с приставными колесами можно научить ребенка держать баланс и равновесие, крутить педали, и держать руль. Сначала нужно научить ребенка ездить прямо. Затем можно перейти к более сложным элементам, например, поворотам.

Эксперт напомнил, что ребенку нужно выбрать правильный велосипед. Тут необходимо учитывать рост, от этого зависит, удобно ли ему будет ездить. Маркачев также отметил, что детские велосипеды отличаются от взрослых.

— Как правило, детские велосипеды не с передними тормозами, а, как наши советские были, с педальными. То есть обратное вращение педалей срабатывает как тормоз, — пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

До этого Константин Маркачев рассказал, как подготовить велосипед к началу сезона.

Читайте также:
Транспорт Велосипеды Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте