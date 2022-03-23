Эксперт дал советы, как научить ребенка кататься на велосипеде

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Начинать обучение ребенка катанию на велосипеде можно при помощи беговелов и велосипеда с приставными колесами. Такой совет дал руководитель велоклуба Константин Маркачев.

По словам эксперта, чем младше ребенок, тем быстрее он научиться ездить на велосипеде. При помощи беговелов и велосипедов с приставными колесами можно научить ребенка держать баланс и равновесие, крутить педали, и держать руль. Сначала нужно научить ребенка ездить прямо. Затем можно перейти к более сложным элементам, например, поворотам.

Эксперт напомнил, что ребенку нужно выбрать правильный велосипед. Тут необходимо учитывать рост, от этого зависит, удобно ли ему будет ездить. Маркачев также отметил, что детские велосипеды отличаются от взрослых.

— Как правило, детские велосипеды не с передними тормозами, а, как наши советские были, с педальными. То есть обратное вращение педалей срабатывает как тормоз, — пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

До этого Константин Маркачев рассказал, как подготовить велосипед к началу сезона.